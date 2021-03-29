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АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и ПриватБанк

АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и ПриватБанк

Антимонопольный комитет оштрафовал государственный ПриватБанк и Альфа-Банк за неподачу информации по требованию в установленный срок.

Соответствующее решение АМКУ одобрил на заседании 2 апреля.

В частности, АО «Альфа-Банк» оштрафован на 27 200 грн, а на ПриватБанк наложены два штрафа на такую ​​же сумму, то есть на 54 400 грн за неподачу информации АМКУ в установленные ими сроки.

АМКУ также оштрафовал ООО «Гугл» (Google) на 1 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Размер штрафа в 1 млн грн обусловливается отягчающими обстоятельствами, а именно тем, что ООО «Гугл» не подавало АМКУ запрошенную информацию более года.

Эта информация была необходима АМКУ для расследования по заявлению физлица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении «Google Мой бизнес».

В ноябре прошлого года АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за неподачу информации по требованию в установленный срок.

По материалам Финансовый клуб
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