АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и ПриватБанк

Антимонопольный комитет оштрафовал государственный ПриватБанк и Альфа-Банк за неподачу информации по требованию в установленный срок.
Соответствующее решение АМКУ одобрил на заседании 2 апреля.
В частности, АО «Альфа-Банк» оштрафован на 27 200 грн, а на ПриватБанк наложены два штрафа на такую же сумму, то есть на 54 400 грн за неподачу информации АМКУ в установленные ими сроки.
АМКУ также оштрафовал ООО «Гугл» (Google) на 1 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
Размер штрафа в 1 млн грн обусловливается отягчающими обстоятельствами, а именно тем, что ООО «Гугл» не подавало АМКУ запрошенную информацию более года.
Эта информация была необходима АМКУ для расследования по заявлению физлица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении «Google Мой бизнес».
В ноябре прошлого года АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за неподачу информации по требованию в установленный срок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина заключила договор с Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины4 ч. назад - 674 6
Катар заинтересован во вхождении на банковский рынок Украины — ЗеленскийВчера, 12:16 - 865 4
Какие вакцины и когда получит Украина: график поставок42 мин. назад - 172 2
Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроектОколо часа назад - 619 2
ЖК «Аркады» достроит «Столица Групп»: подписан Меморандум3 ч. назад - 334 2
МВФ дал прогноз курса доллара к гривне до 2026 года6 ч. назад - 3877
Прогноз курса валют: что будет с долларом в апрелеВчера, 19:03 - 2807 1
Марченко рассказал, что будет с курсом доллара и когда ждать кредит от МВФВчера, 21:03 - 1308 1
В Goldman Sachs больше не призывают продавать долларВчера, 20:23 - 1039
НКРЭКУ окончательно приняла годовую фиксированную стоимость газа для населения3 ч. назад - 947 1
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха4 ч. назад - 31
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 674 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2109 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1606 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1071