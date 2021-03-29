ЖК «Аркады» достроит «Столица Групп»: подписан Меморандум

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко и другие подписали меморандум по решению социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК «Эврика», «патриотика» и «патриотика на озерах»

Об этом сообщается входе трансляции презентации меморандума.

Во время своего выступления глава КГГА Виталий Кличко отметил, что застройщик собрал более 13 млрд грн, после чего вкладчики не получили квартир. Достраивать комплексы будет ООО «Столица Групп». Финансироваться достройка будет за счет поступления от дебиторской задолженности Фонда финансирования строительства компании «Аркады» и средств на счетах «Аркады», а также за счет продажи нереализованных квартир и нежилых помещений комплексов.

Также участие примут инвесторы, которые покупали недвижимость в рассрочку, но не успели выплатить полную стоимость жилья. В частности, будут привлекать средства бюджета за счет госфинансирования кредитов, в частности — под госгарантии. Контролировать выполнение будет дирекция по вопросам достройки ЖК.

Министр МВД Арсен Аваков в ходе выступления добавил, что министерство располагает предварительными выводами по материалам следствия в отношении сотрудников «Аркады».

Однако, по словам заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Светланы Рекрут, уже передано 90% информации от ФГВФЛ к новому управляющему. После завершения передачи у него буду «полные права и он может завершать те обязательства, которые на него возложило государство и возложил суд».

Рекрут добавила, что в отношении вкладчиков банка «Аркада» выплачено уже 70% гарантированной суммы, или 262 млн.

Напомним, между банком «Аркада» и заемщиками заключено уже 265 дополнительных соглашений по реструктуризации их задолженности — это почти каждый второй ипотечный кредит в банке.

Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил уже более 184 млн грн вкладчикам неплатежеспособного банка «Аркада» — это 71,1% общей суммы выплат гарантированного возмещения по вкладам, которые не превышают 200 тыс грн и полностью гарантированы государством.

Ранее в Нацбанке заявили, что не имеют правовых оснований для заключения меморандума по вопросу завершения строительства жилых комплексов банка «Аркада».

Согласно тексту меморандума по достройке жилых комплексов банка «Аркада», энергокомпания «ДТЭК Киевские электросети» обязуется построить за свой счет подстанцию ​​и воздушную линию. В самой компании говорят, что это незаконно.

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