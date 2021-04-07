Спорные вопросы регистрации рождения ребенка

При регистрации рождения ребенка иногда возникают спорные вопросы. Например: обращается мама новорожденного, которая находится в зарегистрированном браке, но просит не указывать официального мужа отцом ребенка в актовой записи о рождении, ссылаясь на то, что он не является отцом ребенка.

Об этом пишет Минюст.

Для таких ситуаций законодательством предусмотрен порядок необходимых действий.

Просьба матери не указывать официального мужа отцом ребенка может быть удовлетворена только при наличии совместного заявления супругов (бывших супругов) о непризнании супруга (бывшего супруга) отцом ребенка, а также совместного заявления родителей о государственной регистрации рождения.

Если родители не состоят в браке между собой – происхождение ребенка от отца определяется по совместному заявлению родителей о государственной регистрации рождения.

В случае подачи заявления о государственной регистрации рождения одним из родителей или другим лицом, происхождение ребенка от отца определяется по заявлению матери и отца ребенка о признании отцовства, поданному через представителя, полномочия которого должны быть заверены нотариально, или направленному по почте при условии ее нотариального удостоверения.

Если человек, который находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, не может лично явиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния для подачи такого заявления, то его заявление, подтверждающее, что он не является отцом ребенка, подлинность подписи на котором должна быть нотариально заверена, может быть подано через представителя или направлено по почте.

Полномочия представителя должны основываться на нотариально заверенной доверенности.

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