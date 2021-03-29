Центробанк Японии начал испытания цифровой валюты

Центральный банк Японии в течение года будет изучать техническую целесообразность и возможность выпуска цифровой валюты.

Об этом сообщает NHK.

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Банк Японии говорит, что эти усилия направлены на анализ основных функций цифровой валюты. Сейчас у банка нет планов по ее выпуску.

Испытания начались в понедельник и продлятся до марта следующего года. После этого Банк Японии решит, проводить ли дальнейшие испытания с привлечением частных компаний и потребителей.

Центральные банки ряда стран также изучают цифровые валюты. К примеру, Китай уже провел официальные испытания цифрового юаня. По некоторым данным, эта страна опережает других в этой области.