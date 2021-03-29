0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Украинцы увеличили регистрации подержанных авто на 10% (инфографика)

Украинцы увеличили регистрации подержанных авто на 10% (инфографика)

В прошлом месяце регистрации подержанных машин почти вчетверо превзошли рынок новых легковых авто. В марте свою первую регистрацию в Украине прошли 34,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 87% больше, чем годом ранее, и на 27% больше относительно предыдущего месяца.

Читайте также: Новое поколение пассажирской версии Renault Kangoo

Напомним, количество мартовских регистраций новых легковых автомобилей составило чуть более 9 тыс. ед.

В первый месяц весны растаможенные машины с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковых авто.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 5,7 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

  • На втором месте Ford. В марте было зарегистрировано 3,2 тыс. б/у-шных Фордов.
  • Третьей по популярности стала Renault с результатом 2,9 тыс. машин.
  • Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их выбрали почти 2,8 тыс. автомобилистов.
  • Замыкает пятерку лидеров — Hyundai, в зачете которого 2,4 тыс. украинских номеров.

Всего за первый квартал 2021 украинскую прописку получили 87,7 тыс. легковых авто с пробегом, это на 10% больше, чем годом ранее и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.