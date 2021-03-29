Украинцы увеличили регистрации подержанных авто на 10% (инфографика)

В прошлом месяце регистрации подержанных машин почти вчетверо превзошли рынок новых легковых авто. В марте свою первую регистрацию в Украине прошли 34,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 87% больше, чем годом ранее, и на 27% больше относительно предыдущего месяца.

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Напомним, количество мартовских регистраций новых легковых автомобилей составило чуть более 9 тыс. ед.

В первый месяц весны растаможенные машины с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковых авто.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 5,7 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте Ford. В марте было зарегистрировано 3,2 тыс. б/у-шных Фордов.

Третьей по популярности стала Renault с результатом 2,9 тыс. машин.

Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их выбрали почти 2,8 тыс. автомобилистов.

Замыкает пятерку лидеров — Hyundai, в зачете которого 2,4 тыс. украинских номеров.

Всего за первый квартал 2021 украинскую прописку получили 87,7 тыс. легковых авто с пробегом, это на 10% больше, чем годом ранее и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

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