Украинцы увеличили регистрации подержанных авто на 10% (инфографика)

В прошлом месяце регистрации подержанных машин почти вчетверо превзошли рынок новых легковых авто. В марте свою первую регистрацию в Украине прошли 34,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 87% больше, чем годом ранее, и на 27% больше относительно предыдущего месяца.
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Напомним, количество мартовских регистраций новых легковых автомобилей составило чуть более 9 тыс. ед.
В первый месяц весны растаможенные машины с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковых авто.
Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 5,7 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.
Всего за первый квартал 2021 украинскую прописку получили 87,7 тыс. легковых авто с пробегом, это на 10% больше, чем годом ранее и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.
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