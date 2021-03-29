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Новое поколение пассажирской версии Renault Kangoo (фото)

Новое поколение пассажирской версии Renault Kangoo (фото)

Компания Renault вслед за фургонами Express и Kangoo Van показала, как будет выглядеть пассажирская версия компактвэна Kangoo третьего поколения, продажи которого в Европе начнутся в июне этого года.

Автомобиль будет предложен с двумя вариантами двигателей: 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 лошадиных сил и 200 Нм, 130 л. с. и 240 Нм, а также «дизелем» 1,5 Blue dCi с тремя версиями форсирования: 75 и 230 Нм, 95 л. с. и 260 Нм плюс 115 л. с. и 270 Нм. Все «кольца» будут доступны с передним приводом и 6-ступенчатой МКП. Для версий мощностью 95, 115 и 130 лошадиных сил можно будет выбрать 7-диапазонный «робот» EDC.

Среди изменений в дизайне стоит отметить появление у Kangoo светодиодных фар и фонарей, а также сдвижных задних дверей с обеих сторон. На крыше установили рейлинги, позволяющие перевозить грузы весом до 80 кг. Мультимедийная система Easy Link научилась поддерживать голосовое управление и теперь работает в связке с интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto. Упрощенный media Radio Connect также идет с 8-дюймовым экраном.

В список помощников водителю вошли 14 систем безопасности, включая функцию автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль.

По материалам MMR
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