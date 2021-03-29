Новое поколение пассажирской версии Renault Kangoo (фото)

Компания Renault вслед за фургонами Express и Kangoo Van показала, как будет выглядеть пассажирская версия компактвэна Kangoo третьего поколения, продажи которого в Европе начнутся в июне этого года.
Автомобиль будет предложен с двумя вариантами двигателей: 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 лошадиных сил и 200 Нм, 130 л. с. и 240 Нм, а также «дизелем» 1,5 Blue dCi с тремя версиями форсирования: 75 и 230 Нм, 95 л. с. и 260 Нм плюс 115 л. с. и 270 Нм. Все «кольца» будут доступны с передним приводом и 6-ступенчатой МКП. Для версий мощностью 95, 115 и 130 лошадиных сил можно будет выбрать 7-диапазонный «робот» EDC.
Среди изменений в дизайне стоит отметить появление у Kangoo светодиодных фар и фонарей, а также сдвижных задних дверей с обеих сторон. На крыше установили рейлинги, позволяющие перевозить грузы весом до 80 кг. Мультимедийная система Easy Link научилась поддерживать голосовое управление и теперь работает в связке с интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto. Упрощенный media Radio Connect также идет с 8-дюймовым экраном.
В список помощников водителю вошли 14 систем безопасности, включая функцию автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, — ЛазебнаяВчера, 08:00 - 1714 10
Нарушителей на дорогах будут «ловить» автомобили-фантомыВчера, 17:00 - 737 7
Зеленский предложил за два года перенести министерства в регионыВчера, 07:15 - 694 7
В Украине подняли штрафы за грязные номераВчера, 09:55 - 1286 4
«Большая стройка»: первый концессионный автобан в Украине будет построен по высочайшей 1а категорииПозавчера, 20:22 - 1218 2
Аналитики спрогнозировали курс доллара в апрелеВчера, 10:01 - 4521 1
При выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, — ЛазебнаяВчера, 08:00 - 1714 10
Парцхаладзе сообщил, почему 100 тысяч украинских семей не получили квартирыВчера, 11:00 - 1432
Volkswagen представил новый кроссовер Taigun (фото)Вчера, 04:07 - 1372 2
В Украине подняли штрафы за грязные номераВчера, 09:55 - 1286 4
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)Позавчера, 11:28 - 290 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1510 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1409 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 951
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2460 3