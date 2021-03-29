Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. гривен ФЛП

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Согласно закону, физические лица — предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в „красных зонах“, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен», — сказано в сообщении.

Напомним, что заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мероприятий.

По 8 тысяч гривен получат только те ФЛПы и наемные работники предприятий, чей основной вид экономической деятельности входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

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