0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. гривен ФЛП

Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. гривен ФЛП

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Читайте также: Порядок выплаты ФЛПам по 8 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Согласно закону, физические лица — предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в „красных зонах“, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен», — сказано в сообщении.

Напомним, что заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мероприятий.

По 8 тысяч гривен получат только те ФЛПы и наемные работники предприятий, чей основной вид экономической деятельности входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.