Антимонопольный комитет исследует цены на такси в Киеве во время локдауна

Антимонопольный комитет начал исследование цен на услуги такси с введением локдауна в Киеве, когда стоимость поездки могла достигать тысячи и выше гривен.
Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.
По его словам, в связи с ограничением работы транспорта в Киеве стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый день действия ограничений 5 апреля. Об этом свидетельствуют информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило множество.
Хмельницкий добавил, что особенно много жалоб поступило в отношении компаний со значительной долей заказов в Киеве, а именно «Убер», «Болт» и «Уклон».
Читайте также: «Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели цены
«Тем более, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции”(антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)», — заявил он.
Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследование касательно соблюдения участниками рынка предоставления услуг по перевозке пассажиров в г. Киеве, а также организации таких перевозок в период усиленного карантина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели ценыВчера, 12:29 - 2906 10
НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премииВчера, 14:45 - 919 8
Катар заинтересован во вхождении на банковский рынок Украины — ЗеленскийВчера, 12:16 - 671 4
Порядок выплаты ФЛПам по 8 тысяч гривенВчера, 15:00 - 3777 3
В Минздраве рассказали о новом национальном плане вакцинации от коронавируса: какова его цель и что изменитсяВчера, 12:05 - 605 3
Порядок выплаты ФЛПам по 8 тысяч гривенВчера, 15:00 - 3777 3
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели ценыВчера, 12:29 - 2906 10
Прогноз курса валют: что будет с долларом в апрелеВчера, 19:03 - 2317
Bitcoin-майнеры установили месячный рекорд по доходамВчера, 13:22 - 1558 1
На сколько подорожало жилье в новостройках Киева весной (инфографика)Вчера, 14:02 - 1435 1
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 648 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2055 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1586 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1064
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2688 3