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Антимонопольный комитет исследует цены на такси в Киеве во время локдауна

Антимонопольный комитет исследует цены на такси в Киеве во время локдауна

Антимонопольный комитет начал исследование цен на услуги такси с введением локдауна в Киеве, когда стоимость поездки могла достигать тысячи и выше гривен.

Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

По его словам, в связи с ограничением работы транспорта в Киеве стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый день действия ограничений 5 апреля. Об этом свидетельствуют информация в популярных сервисах заказа такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило множество.

Хмельницкий добавил, что особенно много жалоб поступило в отношении компаний со значительной долей заказов в Киеве, а именно «Убер», «Болт» и «Уклон».

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«Тем более, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции”(антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)», — заявил он.

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследование касательно соблюдения участниками рынка предоставления услуг по перевозке пассажиров в г. Киеве, а также организации таких перевозок в период усиленного карантина.

По материалам Економічна Правда
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