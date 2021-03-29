В Goldman Sachs больше не призывают продавать доллар

В понедельник индекс американской валюты упал на 0,43%, но уже 6 апреля показатель поднялся до 92,70, добавив в первой половине дня 0,14%.

Эксперты Goldman Sachs отзывают рекомендацию продавать доллар, хотя по-прежнему ставят на рост курсов сырьевых валют, таких как AUD и NZD, в течение ближайших месяцев.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, стремительный подъем американской экономики и рост доходности облигаций США окажут поддержку доллару в ближайшее время. Тем не менее, эксперты не спешат отказываться от своего раннего прогноза, согласно которому ряд валют, включая австралийский и новозеландский доллары, в перспективе укрепятся по отношению к «американцу».

Аналитики брокерской компании XM, в свою очередь, отмечают, что быть пессимистом по отношению к валюте США сегодня довольно трудно, ведь на фоне успешной вакцинации и выделения «пакета Байдена» экономика Штатов уже превосходит европейскую.

В то же время, стратеги банка ING ставят на рост курса евро к доллару в связи с перспективой улучшения прогноза МВФ по динамике мировой экономики.

В целом же настроения по отношению к американской валюте остаются позитивными, несмотря на вчерашнее падение индекса доллара на 0,43%: уже в первой половине дня во вторник показатель поднялся до 92,70, прибавив 0,14%.

Согласно данным торгов, курс евро к доллару 6 апреля поднялся до 1,1814 EUR/USD, тогда как в паре с иеной «американец» вырос до 110,44 USD/JPY.

Британский фунт во вторник подешевел до 1,3885 GBP/USD (- 0,1%), тогда как австралийская валюта просела до 0,7634 AUD/USD (-0,2%), а пара USD/CNY опустилась до отметки 6, 5490 (-0,2%).

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