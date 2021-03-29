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Мининфраструктуры презентовало единый билет для муниципального транспорта

Мининфраструктуры презентовало единый билет для муниципального транспорта

Министерство инфраструктуры представило единый электронный билет для всех видов муниципального транспорта украинских городов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или другом общественном транспорте», — заявил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что следующим этапом должно стать введение такого билета на уровне областей.

По его словам, единый электронный билет, с одной стороны, упростит пересадки с одного вида транспорта в другой пассажирам и даст им возможность удобным способом платить за поезд в общественном транспорте. Кроме того, это должно снять вопрос количества перевезенных пассажиров, льготников, а перевозчики будут иметь обоснование тарифов и уменьшат расходы на персонал.

Также, как отметил генеральный директор ГП «ГЦЦК» Владимир Набоков, это позволит:

  • повысить туристическую привлекательность и комфорт городов;
  • повысить эффективность общественного транспорта и оптимизировать движение;
  • повысить комфорт городской инфраструктуры и качество услуг общественного транспорта;
  • обеспечит полную прозрачность для перевозчиков.

«Первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь. Уже в апреле этого года состоится торжественный запуск после 8-ми месяцев тестирования», — подытожил он.

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По материалам Finance.UA
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