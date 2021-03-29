Мининфраструктуры презентовало единый билет для муниципального транспорта

Министерство инфраструктуры представило единый электронный билет для всех видов муниципального транспорта украинских городов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или другом общественном транспорте», — заявил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий.
Он отметил, что следующим этапом должно стать введение такого билета на уровне областей.
По его словам, единый электронный билет, с одной стороны, упростит пересадки с одного вида транспорта в другой пассажирам и даст им возможность удобным способом платить за поезд в общественном транспорте. Кроме того, это должно снять вопрос количества перевезенных пассажиров, льготников, а перевозчики будут иметь обоснование тарифов и уменьшат расходы на персонал.
Также, как отметил генеральный директор ГП «ГЦЦК» Владимир Набоков, это позволит:
«Первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь. Уже в апреле этого года состоится торжественный запуск после 8-ми месяцев тестирования», — подытожил он.
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