Мининфраструктуры презентовало единый билет для муниципального транспорта

Министерство инфраструктуры представило единый электронный билет для всех видов муниципального транспорта украинских городов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или другом общественном транспорте», — заявил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что следующим этапом должно стать введение такого билета на уровне областей.

По его словам, единый электронный билет, с одной стороны, упростит пересадки с одного вида транспорта в другой пассажирам и даст им возможность удобным способом платить за поезд в общественном транспорте. Кроме того, это должно снять вопрос количества перевезенных пассажиров, льготников, а перевозчики будут иметь обоснование тарифов и уменьшат расходы на персонал.

Также, как отметил генеральный директор ГП «ГЦЦК» Владимир Набоков, это позволит:

повысить туристическую привлекательность и комфорт городов;

повысить эффективность общественного транспорта и оптимизировать движение;

повысить комфорт городской инфраструктуры и качество услуг общественного транспорта;

обеспечит полную прозрачность для перевозчиков.

«Первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь. Уже в апреле этого года состоится торжественный запуск после 8-ми месяцев тестирования», — подытожил он.

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