Реструктуризация валютных кредитов: сколько придется заплатить

После шести лет моратория на взыскание имущества украинцев, которое обеспечивает кредиты в иностранной валюте, Верховная Рада вынудила банки их реструктуризировать, в середине марта приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

В законопроекте № 4475 записано, что срок погашения реструктуризированного кредита составляет 10 лет. Но должник сможет погасить его раньше без всяких неустоек и доплат. Если же кредит был длиннее, чем 10 лет, реструктуризация растянется на более долгий срок.

Помимо самого тела кредита, должник должен погасить проценты по кредиту, которые были начислены, но не погашены до дня реструктуризации. А также должник должен будет ежемесячно гасить новые проценты на остаток по кредиту, которые будут набегать уже после реструктуризации.

Размер этих процентов будет для всех одинаковым: его определят как средний показатель ставок по годовым депозитам физлиц в гривне на день реструктуризации плюс 1%. Каждый следующий год к этой процентной ставке будет прибавляться еще 1%.

Например. Средняя ставка по годовому депозиту физлиц на 31 марта составляла 8,8%. Если бы реструктуризация проходила в этот день, заемщики должны были бы платить по обновленному кредиту 8,8 + 1 = 9,8% годовых.

Кроме тела кредита и процентов по нему, заемщик должен будет платить еще только за страховку, если это предусмотрено его договором о потребительском кредитовании. Все остальные долги по старому кредиту — штрафы, пени, неустойки и тому подобное — должникам прощаются. Они будут просто списаны.

Более того, если должник уже заплатил неустойку до дня реструктуризации, эта сумма зачтется как оплата по телу кредита, то есть долг перед банком будет уменьшен на размер уплаченных штрафов и пени.

Кроме того, у многих заемщиков долг перед банками окажется меньшим из-за того, что они платили проценты по кредиту, которые были больше, чем 50% украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физлиц в иностранной валюте.

Например, сейчас этот индекс составляет по долларовым кредитам — 0,96%, по кредитам в евро — 0,38%.

После перерасчета сумма «переплаты» пойдет прежде всего на погашение тела кредита, а если останется еще — то на уплату долгов по процентам.

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Авторы законопроекта предполагают, что в результате перерасчета процентов и долгов по старому кредиту может оказаться, что многие должники уже ничего банку не должны. А даже наоборот — что они заплатили больше, чем надо.

Возвращать бывшим должникам переплаты не предусмотрено. В законопроекте написано, что в таких случаях «отрицательное значение округляется до нуля».

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