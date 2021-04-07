0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Ученые подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети

Ученые подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети

Через несколько месяцев после того, как Илон Маск представил рабочий чип Neuralink, имплантированный в мозг свиньи, исследователи из Университета Брауна в Род-Айленде установили беспроводную связь между компьютером и человеческим мозгом.

Система, описанная в журнале IEEE Transactions on Biomedical Engineering, работает с использованием небольшого передатчика, вес которого немного превышает 40 граммов. Крепится он на голове. Блок с передатчиком подключается к электродной матрице, имплантированной в моторную кору головного мозга через порт, который применяется в аналогичных проводных системах.

Ученые утверждают, что им удалось достичь такой же точности и скорости передачи данных, что и при использовании оборудования с проводами. Сообщается, что технология BrainGate способна автономно функционировать до 24 часов, что позволяет использовать интерфейс мозг–компьютер даже во время сна, и человеку больше не нужно быть привязанным к стационарному оборудованию. Таким образом можно собрать больше данных для изучения.

Исследователи уверены, что благодаря новому интерфейсу смогут наблюдать за мозговой активностью людей в течение длительного периода, что раньше было почти невозможно. В перспективе это поможет разработать методы декодирования, что позволит существенно расширить возможности для людей с параличом.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.