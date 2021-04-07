Ученые подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети

Через несколько месяцев после того, как Илон Маск представил рабочий чип Neuralink, имплантированный в мозг свиньи, исследователи из Университета Брауна в Род-Айленде установили беспроводную связь между компьютером и человеческим мозгом.

Система, описанная в журнале IEEE Transactions on Biomedical Engineering, работает с использованием небольшого передатчика, вес которого немного превышает 40 граммов. Крепится он на голове. Блок с передатчиком подключается к электродной матрице, имплантированной в моторную кору головного мозга через порт, который применяется в аналогичных проводных системах.

Ученые утверждают, что им удалось достичь такой же точности и скорости передачи данных, что и при использовании оборудования с проводами. Сообщается, что технология BrainGate способна автономно функционировать до 24 часов, что позволяет использовать интерфейс мозг–компьютер даже во время сна, и человеку больше не нужно быть привязанным к стационарному оборудованию. Таким образом можно собрать больше данных для изучения.

Исследователи уверены, что благодаря новому интерфейсу смогут наблюдать за мозговой активностью людей в течение длительного периода, что раньше было почти невозможно. В перспективе это поможет разработать методы декодирования, что позволит существенно расширить возможности для людей с параличом.