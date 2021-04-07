Компания Nanom заявила об увеличении эффективности аккумуляторов в 9 раз

Исландский стартап Nanom обещает увеличить эффективность литий-ионных и железо-никелевых батарей как минимум в девять раз. По словам представителей стартапа, электромобили с аккумулятором Nanom смогут проехать всю территорию США – от восточного побережья до западного – на одном заряде.
Nanom выходит из потайного режима с громким анонсом. Компания обещает увеличить эффективность батарей, которые при этом будут весить в пять раз меньше распространенных сегодня решений и заметно быстрее заряжаться.
Современные аккумуляторы генерируют энергию, когда ионы лития перемещаются от отрицательного электрода к положительному – от анода к катоду. Nanom предлагает использовать наночастицы, чтобы увеличить площадь для перемещения электродов в этих батареях и таким образом многократно повысить плотность энергии, сохранив габариты стандартного аккумулятора.
Все дело в сверхвысокой площади поверхности, которая влияет на скорость подзарядки и вместимость. Если я беру визитную карточку, то у меня есть две поверхности: лицевая и обратная стороны. Но если я разрезаю ее на миллиард частей, то получу поверхность размером с несколько футбольных полей, поскольку буду использовать не только две стороны, но и все то, что находится между ними. И мы можем использовать всю эту ранее неиспользованную площадь для хранения энергии,– объяснил гендиректор Nanom Арманн Койич.
Как объясняют разработчики, метод имеет свои преимущества:
Возможность уже сейчас интегрировать технологию в производство, ведь она не требует переоснащения производственных линий – наночастицы просто смешиваются с материалом элементов питания.
Батареи с наночастицами могут быть встроены в материалы, используемые для изготовления автомобилей, кораблей и самолетов. То есть сам кузов машины может стать одним сплошным аккумулятором. Это уменьшит вес автомобиля. А уменьшение веса приведет к уменьшению затрат электроэнергии. Таким образом автомобиль сможет работать дольше на одном заряде.
Материал или конструкция, которые Nanom превращает в батарею, прочные, не содержат вредных химикатов, экологические и не взрываются при ударе.
Койич отметил, что Nanom уже готова к сотрудничеству с крупными поставщиками аккумуляторов. Стартап наладил исследовательское производство наночастиц и создал пилотный проект, в котором электрическая лодка была сконструирована таким образом, что ее корпус стал батареей. Результаты показали, что 15 метров корпуса такого типа имеют такие же показатели накопления энергии, как и пять автомобилей Tesla.
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