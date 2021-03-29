Накопительная система и планы повышения пенсий до конца года: кто получит надбавку

Индексация пенсий за март полностью завершена. 43 млрд грн выплатили. Это на 20% больше, чем за март прошлого года. Средний размер повышения для одного человека составил чуть больше 300 грн. В целом индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.
Об этом написал Денис Шмыгаль на странице в facebook.
С апреля также начали индексацию выплат для работающих пенсионеров. Она ориентировочно коснется 400−600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой рассчитывается пенсия.
«За 30 лет в Украине так и не запустили полноценную накопительную пенсию, когда человек в течение трудовой жизни откладывает средства на свой личный пенсионный счет. Такая система работает в большинстве богатых стран и такую систему мы уже в этом году планируем запустить в Украине», — написал он.
Правительство предлагает следующую модель:
Как пенсионеру избежать отчислений с пенсии: что делать, чтобы такого не произошло:
Однако на дату сверки уже рассчитывается сумма излишне выплаченных пенсионных средств.
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