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Накопительная система и планы повышения пенсий до конца года: кто получит надбавку

Накопительная система и планы повышения пенсий до конца года: кто получит надбавку

Индексация пенсий за март полностью завершена. 43 млрд грн выплатили. Это на 20% больше, чем за март прошлого года. Средний размер повышения для одного человека составил чуть больше 300 грн. В целом индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.

Об этом написал Денис Шмыгаль на странице в facebook.

С апреля также начали индексацию выплат для работающих пенсионеров. Она ориентировочно коснется 400−600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой рассчитывается пенсия.

  • С 1 июля будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, надбавки участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.
  • С октября установим ежемесячные доплаты к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75−80 лет.
  • С декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям граждан.

«За 30 лет в Украине так и не запустили полноценную накопительную пенсию, когда человек в течение трудовой жизни откладывает средства на свой личный пенсионный счет. Такая система работает в большинстве богатых стран и такую систему мы уже в этом году планируем запустить в Украине», — написал он.

Правительство предлагает следующую модель:

  • 2% из уплаченных человеком налогов идут на его личный пенсионный счет;
  • также на этот счет попадают еще 2% от ЕСВ, который платит за человека работодатель;
  • человек сам сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать его средства;
  • инвестиции могут осуществляться только в надежные и нерискованные финансовые инструменты;
  • украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат в наследство;
  • накопительная пенсионная система ни в коем случае не отменяет солидарную, а будет дополнительными выплатами.

Справка Finance.ua:

Как пенсионеру избежать отчислений с пенсии: что делать, чтобы такого не произошло:

  • при назначении (перерасчете) пенсии лицу сообщают о его обязанности в случае трудоустройства в течение 10 дней предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда;
  • если пенсионер самостоятельно не сообщит о трудоустройстве, все равно станет об этом известно; поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц — предпринимателей и выявляется факт трудоустройства.

Однако на дату сверки уже рассчитывается сумма излишне выплаченных пенсионных средств.

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По материалам Finance.UA
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