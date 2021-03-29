Работа в Польше: в каких сферах лучше устроиться иностранцу (инфографика)

9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам, несмотря на пандемию, и планируют и в дальнейшем нанимать работников.
Такие данные приводит OLX Робота согласно опросу польских работодателей.
56% польских работодателей нанимают иностранцев на работу, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно.
Больше всего польские работодатели предлагают работу в таких сферах:
56% опрошенных рассказали, что уже нанимают иностранцев на работу, еще 14% рассматривают такую возможность. 17% респондентов рассказали, что у них были только рабочие из Польши. У 15% ранее работали люди из других стран. В частности, работодатели говорят, что отказались от идеи нанимать их из-за сложностей с устройством на работу (35%), и отмечают, что иностранцы стали менее заинтересованными в работе в Польше (28%).
Бизнес. Чаще всего польские работодатели являются владельцами небольших бизнесов. Так, 68% рассказали, что в их компании работают до 20 работников. 14% поделились, что в свою фирму они привлекли от 21 до 49 человек, и лишь 8% предоставляют место для работы для 50−99 человек. Более 100 человек у 11% работодателей.
40% работодателей рассказали, что у них работают до 10% украинцев. 17% назвали цифру в 10−25%. 15% определили трудоустроенность наших земляков на 25−50%. Еще 15 — на 50−75%.
Как ищут на вакансии. Чаще всего польские работодатели отбирают украинцев на работу через рекомендации знакомых (54%), или же ищут напрямую — через сайты по поиску работы (53%).
Как долго хотят нанимать. 42% поделились, что хотят нанимать украинцев на долгие сроки (с перспективой постоянного проживания). 36% рассчитывают предоставлять работу на год и больше, а еще 36% рассматривают различные возможности трудоустройства, основываясь на опыте и навыках каждого работника в отдельности. Лишь 1 из 10 работодателей все же хочет нанимать лишь на один сезон.
Условия труда. 88% респондентов говорят, что условия труда для поляков и украинцев у них не отличаются. А среди того, что они гарантируют работникам из Украины, чаще всего называют:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину — Оператор ГТСВчера, 13:40 - 821 11
Киев продолжает отопительный сезон6 ч. назад - 1053 6
НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премииОколо часа назад - 257 3
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели цены4 ч. назад - 1216 3
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцВчера, 16:05 - 1588 3
Межбанк: сюрпризы по курсу доллара продолжатсяВчера, 18:15 - 2308
Как пенсионеру избежать отчислений из пенсии: объяснение ПФУ8 ч. назад - 2053
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцВчера, 16:05 - 1588 3
В Украине назвали «Автомобиль года 2021»7 ч. назад - 1344
В Украине изменился размер больничныхВчера, 16:12 - 1331 2
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 562 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1956 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1559 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1043
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2640 3