Работа в Польше: в каких сферах лучше устроиться иностранцу (инфографика)

9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам, несмотря на пандемию, и планируют и в дальнейшем нанимать работников.

Такие данные приводит OLX Робота согласно опросу польских работодателей.

56% польских работодателей нанимают иностранцев на работу, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно.

Больше всего польские работодатели предлагают работу в таких сферах:

строительство — 30%;

логистика и перевозка — 25%;

сфера обслуживания и общественное питание — 20%;

производство — 11%.

56% опрошенных рассказали, что уже нанимают иностранцев на работу, еще 14% рассматривают такую возможность. 17% респондентов рассказали, что у них были только рабочие из Польши. У 15% ранее работали люди из других стран. В частности, работодатели говорят, что отказались от идеи нанимать их из-за сложностей с устройством на работу (35%), и отмечают, что иностранцы стали менее заинтересованными в работе в Польше (28%).

Бизнес. Чаще всего польские работодатели являются владельцами небольших бизнесов. Так, 68% рассказали, что в их компании работают до 20 работников. 14% поделились, что в свою фирму они привлекли от 21 до 49 человек, и лишь 8% предоставляют место для работы для 50−99 человек. Более 100 человек у 11% работодателей.

40% работодателей рассказали, что у них работают до 10% украинцев. 17% назвали цифру в 10−25%. 15% определили трудоустроенность наших земляков на 25−50%. Еще 15 — на 50−75%.

Как ищут на вакансии. Чаще всего польские работодатели отбирают украинцев на работу через рекомендации знакомых (54%), или же ищут напрямую — через сайты по поиску работы (53%).

Как долго хотят нанимать. 42% поделились, что хотят нанимать украинцев на долгие сроки (с перспективой постоянного проживания). 36% рассчитывают предоставлять работу на год и больше, а еще 36% рассматривают различные возможности трудоустройства, основываясь на опыте и навыках каждого работника в отдельности. Лишь 1 из 10 работодателей все же хочет нанимать лишь на один сезон.

Условия труда. 88% респондентов говорят, что условия труда для поляков и украинцев у них не отличаются. А среди того, что они гарантируют работникам из Украины, чаще всего называют:

нормированный рабочий день — 66%;

бонусы за хорошие результаты труда — 51%;

оплачиваемое жилье — 27%.

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