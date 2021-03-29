Кабмин отменил ликвидацию территориальных органов Госгеокадастра

Кабмин отменил решение о ликвидации как юридических лиц территориальных органов Госгеокадастра и отменил запланированное сокращение численности работников ведомства.

Об этом говорится в постановлении правительства № 301 от 5 апреля, обнародованном на Правительственном портале.

«Отменить решение о ликвидации как юридических лиц публичного права территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра по перечню согласно приложению», — говорится, в частности, в постановлении.

«Для обеспечения граждан качественными услугами вместо ликвидированных управлений будут созданы территориальные органы Госгеокадастра как структурные подразделения центрального аппарата.

Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра", — заявил в ноябре 2020 года глава Госгеокадастра Роман Лещенко (на сегодня — министр Минагрополитики).

Напомним, в ноябре 2020 года Кабмин принял постановление, которое предусматривает ликвидацию как юрлиц публичного права ряда территориальных органов Госеокадастра и образование вместо них терорганов как структурных подразделений аппарата ведомства.