У SkyUp появилась новая услуга по перевозке ручной клади

SkyUp ввел новую услугу по упаковке нескольких предметов ручной клади в пакет или мягкую сумку.
Об этом пишет avianews.
Кого касается. Такая услуга может понадобиться пассажирам, которые взяли с собой несколько небольших мест ручной клади или купили товары Duty Free в аэропортах.
В январе 2021 года SkyUp увеличил разрешенный вес основного места ручной клади с 7 кг до 9 кг, но ограничил число вещей одним чемоданом для самых дешевых тарифов Basic.
В результате дополнительные вещи, например, дамскую сумочку, сумку для ноутбука, зонт, книгу или пакет с товарами Duty Free необходимо было вложить в основное место ручной клади.
Однако если пассажир брал с собой небольшой рюкзак, у него могли возникнуть сложности с тем, чтобы разместить в нем дополнительные вещи или покупки в аэропорту.
Для того, чтобы путешественники могли выполнить новые нормы, SkyUp начал продавать пакеты по $1 и большие мягкие сумки с габаритами стандартной ручной клади 55х40х20см за $10, в которые можно уложить несколько небольших вещей.
По правилам авиакомпании, если вещи пассажира не соответствуют нормам бесплатного провоза, их необходимо сдать в багаж. Эта услуга стоит $30 при оплате заранее и $45 в аэропорту.
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