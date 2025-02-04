Dodge Charger Daytona показали в ярком тюнинге (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Dodge Charger Daytona показали в ярком тюнинге (фото)

Фондовый рынок
31
Американская тюнинговая компания Waido Kits подготовила оригинальный стайлинг пакет для доработки нового электрического седана Dodge Charger Daytona. Ожидается, что аналогичный комплект работ появится летом для версии ДВС.
Компания Waido Kits не новичок в этом бизнесе. Ранее она разработала экстравагантные комплекты для модернизации таких популярных моделей, как Tesla Cybertruck, Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee, а также бывших поколений Dodge Charger и Challenger.
Dodge Charger Daytona показали в ярком тюнинге (фото)
Кроме того, тюнеры из Waido Kits сотрудничают со своими коллегами из знаменитого ателье West Cost Customs, а среди их клиентов есть известные личности, включая звезду NBA Шакила О’Нила, которому подарили эксклюзивный вариант Tesla Cybertruck в обвесе Waido Kits.
Dodge Charger Daytona показали в ярком тюнинге (фото)
Пакет Widebody для Dodge Charger Daytona включает в себя расширенные колесные арки, более выраженный передний сплиттер и широкие боковые юбки.
Позади установили новый диффузор и фиксированное заднее крыло. Некоторые детали Waido, включая диффузор, выглядят изготовленными из кованого углеродного волокна, что придает драматизма внешнему виду. Charger также оснащен набором специальных колес с коваными аэродинамическими карбоновыми дисками.
Проект смотрится довольно ярко, как и вся продукция Waido Kits. Цены станут известны позже, а пока компания изучает потенциальный спрос на свою новинку.
Dodge Charger Daytona показали в ярком тюнинге (фото)
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины.

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
autocentre.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.