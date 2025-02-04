Dodge Charger Daytona показали в ярком тюнинге (фото) — Finance.ua

Dodge Charger Daytona показали в ярком тюнинге (фото) Сегодня 22:18 — Фондовый рынок

Американская тюнинговая компания Waido Kits подготовила оригинальный стайлинг пакет для доработки нового электрического седана Dodge Charger Daytona. Ожидается, что аналогичный комплект работ появится летом для версии ДВС.

Компания Waido Kits не новичок в этом бизнесе. Ранее она разработала экстравагантные комплекты для модернизации таких популярных моделей, как Tesla Cybertruck, Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee, а также бывших поколений Dodge Charger и Challenger.

Кроме того, тюнеры из Waido Kits сотрудничают со своими коллегами из знаменитого ателье West Cost Customs, а среди их клиентов есть известные личности, включая звезду NBA Шакила О’Нила, которому подарили эксклюзивный вариант Tesla Cybertruck в обвесе Waido Kits.

Пакет Widebody для Dodge Charger Daytona включает в себя расширенные колесные арки, более выраженный передний сплиттер и широкие боковые юбки.

Позади установили новый диффузор и фиксированное заднее крыло. Некоторые детали Waido, включая диффузор, выглядят изготовленными из кованого углеродного волокна, что придает драматизма внешнему виду. Charger также оснащен набором специальных колес с коваными аэродинамическими карбоновыми дисками.

Проект смотрится довольно ярко, как и вся продукция Waido Kits. Цены станут известны позже, а пока компания изучает потенциальный спрос на свою новинку.

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