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Работа в Польше: кому во время карантина снизили зарплату, а кому повысили

Работа в Польше: кому во время карантина снизили зарплату, а кому повысили

Как и в других странах, в Польше, где большое количество украинских заробитчан, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в рынок труда.

О том, кто в пандемию остался без работы, в каких сферах упали зарплаты, а где наоборот они выросли — сообщает «Польский консультант», ссылаясь на отчет рекрутинговой компании «Devire» и данные от польской ассоциации профсоюзов OPZZ.

Так, по данным ассоциации профсоюзов, без работы в 2020 году из-за коронавируса в Польше остались 170 тысяч человек. Сейчас в службах занятости страны зарегистрировано 1,1 млн безработных граждан. Отмечается, что эта цифра не включает иностранцев, поскольку они в случае увольнения или находят нового работодателя, или покидают страну, и лишь единицы регистрируются на бирже труда.

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По данным профсоюзов, за прошлый год более 29 тысяч предприятий официально объявили об ухудшении условий труда для сотрудников, что прежде всего означает падение уровня зарплат.

Худшая ситуация с зарплатами:

  • HoReCa (отели, рестораны, кафе) — о падении зарплат за год сообщили 62% работающих;
  • Retail (розничная торговля) — 37%;
  • Серийное производство — 36%.

Так, по данным исследований, наибольшее количество работников с IT-отрасли сообщили, что за коронавирусный год у них наоборот выросли оклады. Также рост зарплат произошел в сфере строительства и онлайн-услуг.

Сферы, где в 2020 году выросли заработные платы:

  • IT — 50%;
  • Строительство и недвижимость — 45%;
  • E-commerce и digital-маркетинг — 39%.

Что касается прогнозов на этот год, то специалисты видят неплохие возможности в 2021 году для интернет-банкинга, а также восстановление показателей в торговле.

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По материалам ТСН
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