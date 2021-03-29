«Энергодом»: Фонд энергоэффективности получил почти 600 заявок от ОСМД

Государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» по состоянию на 2 апреля получило почти 600 заявок от объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на участие в программе термомодернизации многоквартирных домов «Энергодом».
Об этом сообщает Фонд энергоэффективности.
«По состоянию на 2 апреля 2021 года Фонд зарегистрировал 597 заявок от ОСМД на участие в Программе: по пакету, А „Легкий“ — 102, по пакету Б „Комплексный“ — 495. Общая стоимость поданных в программу энергосберегающих проектов — 4 млрд 617 млн 465 тыс. грн. А ориентировочная сумма грантов, которые получат ОСМД от Фонда, составит до 70% стоимости проектов или 3 млрд 114 млн 286 тыс. грн», — сказано в сообщении.
Инфографика: Фонд энергоэффективности
Согласно сообщению, ведущие позиции по количеству поданных заявок занимают Волынская (113), Львовская (84) и Кировоградская (52) области. Всего уже более 51,4 тыс. семей стали участниками программы «Энергодом». Экономия энергии в случае реализации всех проектов оценивается в 257,6 млн кВт-ч/год или 344,8 млн грн/год.
Также Фонд энергоэффективности получил 109 заявок на утверждение проекта модернизации и 34 заявки на верификацию выполненных работ.
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