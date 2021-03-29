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МВФ предупреждает о росте социального неравенства в мире

МВФ предупреждает о росте социального неравенства в мире

Международный валютный фонд обеспокоен ситуацией с неравенством в мире. МВФ даже прогнозирует рост протестных настроений на этом фоне, пишет Bloomberg.

Международный валютный фонд волнует вопрос новой волны социального неравенства. Пандемия коронавируса играет в этом процессе ключевую роль.

В МВФ предостерегают, что результатом этого «тренда» могут стать:

  • социальные волнения,
  • поляризация,
  • подрыв доверия к власти.

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Мировое сообщество столкнулось с новыми вызовами в борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями. Вышеупомянутые факторы усложняют процесс создания разумной экономической политики и создают риски для макроэкономической стабильности и функционирования общества.

По данным МВФ, в течение трех последних десятилетий в мире все больше растет неравенство доходов. Особенно это касается развитых государств и развивающихся стран.

В 2020 году 95 миллионов человек оказались за чертой бедности. Пандемия COVID-19 ослабляет государственные бюджеты, поэтому многим странам необходимо будет получить дополнительные доходы и тратить эти средства более эффективно.

Международный валютный фонд акцентирует на том, что «власть должна дать шанс каждому».

Глава МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что Фонд ожидает экономического восстановления после прошлогоднего падения. Тем не менее, страны будут восстанавливаться «с разными скоростями», поскольку экономическая ситуация является достаточно разной.

Международный валютный фонд сформировал политикам ряд советов, необходимых для предупреждения все большего уровня социального неравенства:

  • реформирование налоговой политики,
  • укрепление системы социальной защиты (образование и здравоохранение).

Все эти реформы — удовольствие далеко не из дешевых. В МВФ заявили, что развивающиеся страны должны потратить 3 триллиона долларов на обеспечение базовых потребностей. Речь идет о 121 государстве.

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По материалам Телеканал 24
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