Браузер Google Chrome научился запоминать и отображать в истории просмотров закрытые группы вкладок

Разработчики из Google продолжают совершенствовать свой веб-браузер Chrome, регулярно добавляя полезные функции. Ранее в обозревателе появилась возможность группировки вкладок, а теперь стало известно, что закрываемые пользователем группы вкладок будут отображаться в истории просмотров, благодаря чему их можно легко восстановить в случае такой необходимости.
Группировка вкладок является востребованным инструментом, особенно среди пользователей, которые постоянно взаимодействуют с большим количеством вкладок. С помощью этой функции можно объединять в группы вкладки, например, по тематике, что облегчает навигацию внутри браузера. Единственная проблема таких сгруппированных вкладок заключается в том, что в случае случайного закрытия группы достаточно проблематично восстановить её содержимое. Это связано с тем, что такие вкладки не отображаются в истории просмотров обозревателя.
Хорошая новость заключается в том, что вскоре это изменится. В одной из последних версий Chrome Canary закрытые пользователем группы вкладок отображаются в истории просмотров, что значительно облегчает процесс их восстановления. Причём буквально в несколько кликов можно восстановить не какую-то отдельную вкладку, а всю группу целиком.
На данном этапе новая функция доступна только в последних версиях браузера Chrome Canary. Когда именно она появится в стабильных версиях обозревателя, пока неизвестно.
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