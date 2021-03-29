Microsoft Edge стал третьим по популярности браузером в мире

По данным аналитической компании Statcounter, браузер Microsoft продолжает наращивать аудиторию. В десктопном рейтинге он обошёл Mozilla Firefox и, по мнению аналитиков, вскоре станет ещё на шаг ближе к удерживающему статус лидера Google Chrome.

По состоянию на март 2021 года Edge выбрали более 8% пользователей десктопов и ноутбуков. При этом фирменный браузер Microsoft всё ещё уступает Safari с показателем в 10% и находится в большом отрыве от Google Chrome, «отхватившего» около 67% доли рынка. По мнению аналитиков, у Edge есть шанс уже в этом году переместиться с третьей позиции на вторую, «подвинув» детище Apple.

Согласно статистике, популярность браузера Mozilla Firefox в последнее время снижается, а многие его поклонники переходят именно на Edge. Эксперты отмечают, что Microsoft прикладывает немало усилий, чтобы сделать свой браузер более удобным для пользователей, регулярно улучшая его функциональность и скорость работы.