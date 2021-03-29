На сколько подорожало жилье в новостройках Киева весной (инфографика)

Средняя цена на жилье в новостройках столицы в марте выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 800 гривен — до 28 500 грн/кв.м.

Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.

Как отмечают аналитики, в долларах квадрат жилья стоил $ 1030.

За год показатель медианной стоимости квадрата в Киеве вырос в цене на 3500 гривен (в марте 2020 он был на уровне 25 000 грн).

При этом минимальная цена в марте 2021 года составила 20 000 грн за квадрат, увеличившись с февраля на 400 гривен.

Средняя цена по классам жилья:

эконом — 20 300 грн/кв.м;

комфорт — 24 600 грн/кв.м;

бизнес — 44 100 грн/кв.м;

премиум — 74 600 грн/кв.м.

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