«Красную» зону карантина вскоре могут сократить: какие регионы выйдут из локдауна

В Минздраве заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из «красной» зоны карантина.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, еще месяц назад была критическая ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. По состоянию на 1 марта заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%, сегодня это 37%, сообщил Степанов.

«У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, что в Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из „красного“ уровня (епидопасности, — ред.)», — заявил министр.

Вместе с тем, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в «красную» зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.