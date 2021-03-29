Брендовая одежда под видом «секонда»: пограничники предотвратили контрабанду на 25 млн

Украинские пограничники предотвратили попытку ввоза в страну нелегального товара. Нарушители скрыли среди груза гуманитарной помощи одежду различных брендов.
Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на ГПСУ.
Отмечается, что вещи пытались ввезти в Украину через пункт пропуска «Ягодин». Во время осмотра пограничники обнаружили незадекларированные товары на сумму 25 млн 775 тысяч гривен.
Среди «гуманитарки» нашли 16 262 единицы новой одежды разных брендов, ее изъяли сотрудники таможни.
Фото: ГНСУ
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