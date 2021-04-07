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Градостроительная документация будет разрабатываться в трех электронных форматах

Градостроительная документация будет разрабатываться в трех электронных форматах

Обнародован проект постановления Кабинета Министров Украины, где определены электронные форматы, в которых должна создаваться градостроительная документация.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.

Постановление предусматривает разработку генеральных планов населенных пунктов, детальных планов территории и других градостроительных документов в:

  • File Geodatabase (GDB) (содержит полный набор пространственных данных);
  • EXtensible Markup Language (XML) (содержит сведения, которые должны вноситься в Государственный земельный кадастр;
  • Adobe Portable Document Format (PDF) (вмещает текстовые, табличные и графические материалы документации.

По его словам, указанные электронные форматы имеют похожую структуру, поэтому могут конвертироваться с минимальной потерей данных.

«Необходимость в принятии такого постановления объясняется тем, что сейчас отсутствуют единые требования к созданию электронного документа. В результате использования указанных форматов станет возможен взаимообмен между информационными системами Государственного земельного и градостроительного кадастров», – отметил Юрий Таций.

По материалам Finance.UA
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