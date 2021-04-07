Градостроительная документация будет разрабатываться в трех электронных форматах

Обнародован проект постановления Кабинета Министров Украины, где определены электронные форматы, в которых должна создаваться градостроительная документация.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.

Постановление предусматривает разработку генеральных планов населенных пунктов, детальных планов территории и других градостроительных документов в:

File Geodatabase ( GDB ) (содержит полный набор пространственных данных);

EXtensible Markup Language ( XML ) (содержит сведения, которые должны вноситься в Государственный земельный кадастр;

Adobe Portable Document Format ( PDF ) (вмещает текстовые, табличные и графические материалы документации.

По его словам, указанные электронные форматы имеют похожую структуру, поэтому могут конвертироваться с минимальной потерей данных.

«Необходимость в принятии такого постановления объясняется тем, что сейчас отсутствуют единые требования к созданию электронного документа. В результате использования указанных форматов станет возможен взаимообмен между информационными системами Государственного земельного и градостроительного кадастров», – отметил Юрий Таций.