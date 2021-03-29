В Раде назвали условие для введения ограничения межобластного сообщения

В комитете Рады по вопросам здравоохранения объяснили, когда могут ввести ограничение межобластного сообщения. Это может произойти в случае катастрофической ситуации с коронавирусом.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
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На вопрос о том, ждать ли в Украине блокпосты между регионами и ограничение межобластного сообщения, он ответил: «Если будет какая-то катастрофическая ситуация».
«На самом деле, все это регулируется законами Украины. Есть закон о защите населения от биологической угрозы. Там все прописано», — отметил он.
Радуцкий объяснил, какое количество заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой.
«Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч больных в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35−40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций», — сообщил он.
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