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Межбанк: рынок может сыграть «злую» шутку

Межбанк: рынок может сыграть «злую» шутку

Вчерашний резкий откат курса безналичного доллара сразу на почти на 18 копеек с утренних 28,01/28,03 до 27,83/27,855 гривен — порядком озадачил как наблюдателей, так и самих участников торгов. После начавшегося с четверга и умело подогретого в прошлую пятницу роста котировок — вчерашний обвал котировок стал холодным душем как для части спекулянтов (ставивших на дальнейший рост курса), так и для части продавцов (они также рассчитывали по крайней мере на тот же уровень котировок). Но спрос оказался очень низким и особо на что-то надеяться продавцам было нечего.

Сегодня рынок может сыграть «злую» шутку как с покупателями, так и с продавцами. Первые могут понадеяться на дальнейшее снижение котировок и не торопится с покупками, а вторые — могут оказаться неготовыми к продаже доллара «задешево» и снять часть своих заявок на продажу. И это снова приведет к определенным валютным ралли по курсу с полной зависимостью межбанка от поведения и курсовых задач крупных игроков с периодической сменой тренда в течение дня. Кто победит — интересы покупателей купить максимально дешево валюту, или продавцов — снова развернуть тренд по курсу в сторону роста котировок — и будет главной интригой вторника на валютном рынке.

Определенное влияние на поведение валютного рынка окажет и сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Будут предлагаться облигации на 84 дня с ограничением по сумме в 500 млн гривен, ОВГЗ на 336, 595, 777 и 1141 день. Бумаги достаточно привлекательные для инвесторов по срокам, но особых объемов покупок в этот раз мы не прогнозируем. Скорее всего он будет в пределах 4,8−7,9 млрд гривен. Дело в том, что часть иностранцев надеется на повышение учетной ставки НБУ до 7% годовых 15 апреля и поэтому не торопится с покупкой ОВГЗ, рассчитывая, что и доходность их вырастет после повышения учетной. Так что в этот раз в основном покупателями выступят госбанки и крупные местные финансовые компании, но не нерезиденты.

Как в период любой турбулентности, на межбанке оживятся спекулянты. Причем, им в данном случае важна сама «раскачка» курса, а не направление курсового тренда. Они с одинаковым удовольствием постараются сыграть как «на понижение», так и «на повышение». НБУ мы увидим на рынке только при новых скачках котировок в пределах от 10 копеек на долларе и выше, а скорее всего — регулятор предпочтет в ситуацию на межбанке не вмешиваться.

По нашим прогнозам статистика межбанка во вторник будет в пределах до $ 135−150 млн при совершении до 450−540 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам, 6 апреля будут в пределах: доллар — коридор 27,70−28,00 грн, евро — коридор 32,70−33,05 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,84 / 27,85
евро — 32,90 / 32,92

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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