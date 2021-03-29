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Перечень ограничений для людей и бизнеса во время локдауна в Киеве

Перечень ограничений для людей и бизнеса во время локдауна в Киеве

Обнародован Протокол № 29 от 1 апреля 2021 года заседания киевской постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Он определяет условия жизнедеятельности города во время действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мер в столице с 5 по 16 апреля.

Дополнительно:

  • организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специального предвысшего и высшего образования всех типов и форм собственности в дистанционном режиме;
  • приостановить образовательный процесс в учреждениях дошкольного, внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • приостановить предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах.

Руководителям предприятий торговли будут рекомендовать приоритетное обслуживание с 10-00. до 12-00 час. пожилых людей.

Коммунальные и частные транспортные компании должны обеспечить:

  • перевод работы общественного транспорта в режиме специальных перевозок;
  • перевозки лиц с соответствующими специальными пропусками, удостоверениями личности и средствами индивидуальной защиты;
  • перевозки сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты;
  • перевозки призывников при наличии повестки, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.

Медицина. Запрещается проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

  • оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
  • оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
  • оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;
  • оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

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По материалам Finance.UA
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