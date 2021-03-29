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НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премии

НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премии

Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует выписать себе премии за I квартал 2021 года для поощрения работы.

Об этом говорится в проекте решения НКРЭКУ, опубликованном в повестке заседания 7 апреля.

Размер премии в проекте решения не указан, однако все предыдущие разы квартальная премия действующего состава НКРЭКУ составляла не менее 50% их должностного оклада.

«Учитывая достигнутые в I квартале 2021 года результаты работы НКРЭКУ и с целью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения ее эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов разработан проект постановления НКРЭКУ «О премировании руководящих работников НКРЭКУ», — говорится в обосновании к проекту постановления.

Напомним, согласно декларациям членов НКРЭКУ и председателя комиссии, их заработная плата в 2020 году выросла в среднем в 2 раза до 2 млн грн в год.

По материалам РБК-Украина
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