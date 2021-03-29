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В киевском 5-звездочном отеле «Интерконтиненталь» откроют казино

В киевском 5-звездочном отеле «Интерконтиненталь» откроют казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) приняла решение выдать лицензию ООО «Биллионаре Казино Компани» на открытие казино в отеле класса люкс «Интерконтиненталь-Киев».

Об этом свидетельствует решение КРАИЛ.

«Биллионаре Казино Компани» должно заплатить за лицензию в течение 10 дней после получения уведомления. Это по закону – 360 млн грн.

Местом ведения деятельности будут подвальные помещения отеля площадью 506,8 кв. м. Как отмечается в законе, минимальная площадь помещения для казино в 5-звездочном отеле составляет не менее 500 кв. м.

В то же время «Интерконтиненталь-Киев» не получал разрешения на помещение, поскольку Комиссия не смогла установить размеры по поданному техническому паспорту. Без этого документа оператор наземного игорного бизнеса не может подаваться на лицензию на проведение азартных игр в отеле.

ООО «Биллионаре Казино Компани» зарегистрирована 17 января 2020 г. Уставный капитал составляет 31 млн грн. Кроме основного вида деятельности – Организация азартных игр – компания зарегистрировала еще 15 видов деятельности. 1 марта 2021 г. «Биллионаре Казино Компани» получила лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины утвердил постановление об утверждении Лицензионных условий по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр.
  • Госбюджет получил за первые две лицензии наземного казино 72 миллиона гривен – лицензии оплатили ООО «ПРИМУМ» (гостиница «Гагарин» в Одессе) и ООО «НЕБУЛА ГЕЙМС» (Львов).
  • Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый оценивает потенциал игорного рынка в 6-7 млрд гривен поступлений в бюджет за год. При этом пока сложно точно спрогнозировать нынешнюю ситуацию на игорном рынке.

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По материалам Mind
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