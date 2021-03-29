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США инвестируют $174 млрд в развитие своего рынка электромобилей

США инвестируют $174 млрд в развитие своего рынка электромобилей

В рамках плана по развитию инфраструктуры США на $ 2 трлн администрация президента Джо Байдена потратит $ 174 млрд бюджетных средств на поддержку американских производителей электромобилей и поставщиков сопутствующих услуг. Выделенные средства коснутся всех отраслей, связанных с производством и реализацией электромобилей. Цель программы — как минимум догнать в развитии рынка электротранспорта Китай.

Об этом пишет TechCrunch.

«Делайте хорошую работу, электрифицируя автомобили. Сейчас доля рынка электромобилей в США составляет лишь одну треть от китайского рынка электромобилей. И президент считает, что это необходимо изменить. Поэтому он предлагает вложить $ 174 млрд, чтобы завоевать эту быстрорастущую отрасль», — прокомментировал решение представитель администрации президента США.

Актуальная версия плана США представлена в виде схематической стратегии — регуляторы уже определились с действиями, но пока не распределили бюджет. Электрификация автомобильного сектора одновременно повлияет на работу частного сектора и государственных организаций, а также предоставит выгодные предложения для потенциальных покупателей.

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Автопроизводители получат дополнительные средства из госбюджета на переоснащение и расширение своих заводов. В правительстве уточнили, что американские предприятия — не только по сборке электрокаров, но и по производству батарей — должны конкурировать с лучшими заводами Китая и Европы.

А местным властям будет поручено упростить процедуру сертификации новых объектов — автопроизводителям станет проще строить новые заводы и планировать эффективные цепочки поставок.

В то же время регуляторы разработают ряд стимулирующих программ и грантов для поставщиков сопутствующей инфраструктуры. Ключевая цель — построить национальную сеть из 500 000 зарядных устройств для электромобилей по всей территории США до 2030 года. Такие проекты, согласно заявлению ведомства, создадут новые рабочие места и позволят стандартизировать процесс быстрой зарядки.

Также администрация Байдена расширит существующие льготы и скидки на покупку первого электромобиля американского производства.

План предусматривает также электрификацию 20% школьных автобусов по всей стране, согласно программе «Чистые автобусы для детей». Процесс займет несколько лет.

По материалам Mind
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