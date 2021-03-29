АМКУ начал расследование вероятного сговора на рынке сахара

Антимонопольный комитет начал дело против группы компаний «Астарта» и ООО «Радеховский сахар» по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
«АМКУ видит, что группа „Астарта“ и ООО „Радеховский сахар“ находятся в разных условиях хозяйственной деятельности, однако схожими действиями ограничили конкуренцию на рынке и получили возможность повышать цены сверх конкурентного уровня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в последние месяцы Комитет исследовал ситуацию, связанную с повышением цен на сахар. Установлено, что с сентября 2020 года упомянутые субъекты, вероятно, повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла схожими темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020 года — в среднем на 48%.
В АМКУ объясняют, что не видят объективных причин для такой динамики. Сахаристость свеклы в прошлом году в целом по Украине снизилась на 1,7%, урожайность — на 7,8%, посевные площади сократились на 2,7%. Объемы производства сахара в 2020 году сократились на 22,3% по сравнению с предыдущим периодом. В то же время дефицита в Украине не наблюдалось учитывая переходные запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления.
По данным Лондонской биржи, мировые цены не претерпели такого резкого повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или роста налогообложения.
«В рамках расследования, кроме „Астарты“ и „Радеховского сахара“, Комитетом изучаются действия и других производителей на этом рынке. Подчеркиваю, что АМКУ не ограничится проверкой возможных неконкурентных действий на рынке сахара. В ближайшее время расследуем ситуацию на рынке других социально важных продуктов, подорожавших в последнее время», — рассказала председатель АМКУ Ольга Пещанская.
В ведомстве напоминают, что совокупная доля Группы «Астарта» и ООО «Радеховский сахар» на общегосударственном рынке является значимой для воздействия на рынок и составляет около 40%.
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