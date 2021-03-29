В Украине назвали «Автомобиль года 2021»

В 2021 году акция «Автомобиль года в Украине» отмечает юбилей – 20 лет! Все это время акция остается верной своей миссии объединять лидеров автомобильного рынка и воспитывать в людях осознанный выбор покупки качественных авто.

В этом году в акции приняли участие 44 модели автомобилей, из которых 25 боролись за победу в главных номинациях – «Легковой автомобиль 2021» и «Кроссовер/SUV 2021». По результатам голосования Общественного жюри за звание лучших в финал вошли Audi A4, Citroen C3, Mercedes-Benz E -Class, Porsche Taycan и Skoda Octavia в номинации «Легковой автомобиль 2021» и Audi Q7, Ford Kuga, Peugeot 2008, Skoda Kamiq и Volvo XC40 в номинации «Кроссовер/SUV 2021». Экспертное жюри протестировало все 10 авто-финалистов и определились с баллами в главных, дополнительных и специальной номинациях. По сумме баллов общественности и экспертов были определены победители. Общий охват акции более 12 млн пользователей.

Итак, победителями главных номинаций стали:

«Легковой автомобиль 2021» – SKODA OCTAVIA

Skoda Octavia стала безоговорочным лидером как у экспертов, так и у общественности, и еще раз продемонстрировала приверженность автолюбителей к бренду Skoda.

«КРОССОВЕР/SUV 2021» – PEUGEOT 2008

Оба жюри также сошлись во мнении и выбрали фаворита в номинации, которым стал компактный, яркий и технологический Peugeot 2008.

Победители дополнительных номинаций:

Финалистами номинации «Электромобиль/плагин-гибрид» стали Audi e-tron Sportback, Volvo XC40 и Porsche Taycan. Решающими для победителя стали голоса экспертов и победу одержал Porsche Taycan.

В номинации «Гибрид» абсолютным лидером среди финалистов Honda CR-V Hybrid, Mercedes-Benz E-Class и Toyota CH-R стала Honda CR-V Hybrid.

За звание «Семейный автомобиль» боролись Opel Zafira Life, Ford Kuga и Toyota Highlander. Благодаря общественности победителем номинации «Семейный автомобиль» стал Opel Zafira Life.

В номинации «Дизайн» по результатам голосов общественности лидировали DS3 Crossback и Porsche Taycan. Но голоса экспертов по сумме баллов окончательно определили победителем Porsche Taycan.

В номинации «Соотношение цена/качество» финалистами по сумме баллов стали Citroen C3, Ford Kuga и Skoda Kamiq. Победителем номинации стал Citroen C3.

В номинации «Автомобиль премиум сегмента» мнения общественности и экспертов разделились в выборе лидера среди Audi Q7, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Taycan. Победителем по сумме баллов стал Mercedes-Benz E-Class.

В этом году и коммерческие автомобили участвовали в акции и основными лидерами стали Opel Vivaro, MAN eTGE и Opel Combo. Победителем номинации «Коммерческий автомобиль» стал Opel Vivaro.

В специальной номинации «Спортивная модификация» лидерами голосования стали Audi RS 6, Audi RS 7 и Mercedes-AMG E63 S, но победителем стала Audi RS 6.

Победители в главных, дополнительных и специальной номинациях:

Детали акции по ссылке.

Онлайн-церемония награждения победителей акции «Автомобиль года в Украине 2021» состоялась 24 марта в Киеве в Regent Hill. Ссылка на церемонию награждения в YouTube.

Об акции

Всеукраинская акция «Автомобиль года в Украине» была основана в 2001 году. Акция является наиболее авторитетным событием в автомобильной индустрии в выборе лучших автомобилей. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых моделей, дебютировавших в текущем году. Победители в главных и дополнительных номинациях определяются по результатам голосования Экспертного и Общественного жюри. С целью подтверждения прозрачности с 2017 года за процессом голосования следит международная аудиторская компания Baker Tilly (ООО «Бейкер Тилли Украина»)

Организатор акции – ООО «Автомедиа АГЕНТСТВО» при участии Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), ОО «Автомобильная федерация Украины »(ФАУ) и ОО «Национальный совет по безопасности дорожного движения» (НСБД), Первого автомобильного телеканала и автомобильного портала Автоцентр.

Генеральный партнер акции – моторные масла TOTAL QUARTZ

Финансовый партнер акции – Креди Агриколь Банк

Страховой партнер акции – страховая компания ARX

Юридический партнер акции – юридическая группа LCF