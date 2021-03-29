В Украине назвали «Автомобиль года 2021»

В 2021 году акция «Автомобиль года в Украине» отмечает юбилей – 20 лет! Все это время акция остается верной своей миссии объединять лидеров автомобильного рынка и воспитывать в людях осознанный выбор покупки качественных авто.
В этом году в акции приняли участие 44 модели автомобилей, из которых 25 боролись за победу в главных номинациях – «Легковой автомобиль 2021» и «Кроссовер/SUV 2021». По результатам голосования Общественного жюри за звание лучших в финал вошли Audi A4, Citroen C3, Mercedes-Benz E -Class, Porsche Taycan и Skoda Octavia в номинации «Легковой автомобиль 2021» и Audi Q7, Ford Kuga, Peugeot 2008, Skoda Kamiq и Volvo XC40 в номинации «Кроссовер/SUV 2021». Экспертное жюри протестировало все 10 авто-финалистов и определились с баллами в главных, дополнительных и специальной номинациях. По сумме баллов общественности и экспертов были определены победители. Общий охват акции более 12 млн пользователей.
Итак, победителями главных номинаций стали:
«Легковой автомобиль 2021» – SKODA OCTAVIA
Skoda Octavia стала безоговорочным лидером как у экспертов, так и у общественности, и еще раз продемонстрировала приверженность автолюбителей к бренду Skoda.
«КРОССОВЕР/SUV 2021» – PEUGEOT 2008
Оба жюри также сошлись во мнении и выбрали фаворита в номинации, которым стал компактный, яркий и технологический Peugeot 2008.
Победители дополнительных номинаций:
Финалистами номинации «Электромобиль/плагин-гибрид» стали Audi e-tron Sportback, Volvo XC40 и Porsche Taycan. Решающими для победителя стали голоса экспертов и победу одержал Porsche Taycan.
В номинации «Гибрид» абсолютным лидером среди финалистов Honda CR-V Hybrid, Mercedes-Benz E-Class и Toyota CH-R стала Honda CR-V Hybrid.
За звание «Семейный автомобиль» боролись Opel Zafira Life, Ford Kuga и Toyota Highlander. Благодаря общественности победителем номинации «Семейный автомобиль» стал Opel Zafira Life.
В номинации «Дизайн» по результатам голосов общественности лидировали DS3 Crossback и Porsche Taycan. Но голоса экспертов по сумме баллов окончательно определили победителем Porsche Taycan.
В номинации «Соотношение цена/качество» финалистами по сумме баллов стали Citroen C3, Ford Kuga и Skoda Kamiq. Победителем номинации стал Citroen C3.
В номинации «Автомобиль премиум сегмента» мнения общественности и экспертов разделились в выборе лидера среди Audi Q7, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Taycan. Победителем по сумме баллов стал Mercedes-Benz E-Class.
В этом году и коммерческие автомобили участвовали в акции и основными лидерами стали Opel Vivaro, MAN eTGE и Opel Combo. Победителем номинации «Коммерческий автомобиль» стал Opel Vivaro.
В специальной номинации «Спортивная модификация» лидерами голосования стали Audi RS 6, Audi RS 7 и Mercedes-AMG E63 S, но победителем стала Audi RS 6.
Победители в главных, дополнительных и специальной номинациях:
Детали акции по ссылке.
Онлайн-церемония награждения победителей акции «Автомобиль года в Украине 2021» состоялась 24 марта в Киеве в Regent Hill. Ссылка на церемонию награждения в YouTube.
Об акции
Всеукраинская акция «Автомобиль года в Украине» была основана в 2001 году. Акция является наиболее авторитетным событием в автомобильной индустрии в выборе лучших автомобилей. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых моделей, дебютировавших в текущем году. Победители в главных и дополнительных номинациях определяются по результатам голосования Экспертного и Общественного жюри. С целью подтверждения прозрачности с 2017 года за процессом голосования следит международная аудиторская компания Baker Tilly (ООО «Бейкер Тилли Украина»)
Организатор акции – ООО «Автомедиа АГЕНТСТВО» при участии Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), ОО «Автомобильная федерация Украины »(ФАУ) и ОО «Национальный совет по безопасности дорожного движения» (НСБД), Первого автомобильного телеканала и автомобильного портала Автоцентр.
Генеральный партнер акции – моторные масла TOTAL QUARTZ
Финансовый партнер акции – Креди Агриколь Банк
Страховой партнер акции – страховая компания ARX
Юридический партнер акции – юридическая группа LCF
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобилиВчера, 14:00 - 4497 19
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должниковВчера, 12:02 - 3572 9
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамПозавчера, 16:19 - 1810 8
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеровВчера, 11:00 - 2134 6
Степанов назвал условия производства COVID-вакцины в УкраинеВчера, 12:30 - 632 6
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобилиВчера, 14:00 - 4497 19
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должниковВчера, 12:02 - 3572 9
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеровВчера, 11:00 - 2134 6
Межбанк: сюрпризы по курсу доллара продолжатсяВчера, 18:15 - 2046
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцВчера, 16:05 - 1291 2
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 514 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1868 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1544 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1022
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2615 3