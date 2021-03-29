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СБУ разоблачила банду фальшивомонетчиков, они подделывали валюту и документы

СБУ разоблачила банду фальшивомонетчиков, они подделывали валюту и документы

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) в Ровенской области раскрыли банду фальшивомонетчиков. В ходе обысков изъято большое количество поддельных денег, печатей, штампов и документов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отметили, что участники преступной группы занимались изготовлением фальшивых евро, подделкой государственных документов, включая паспорта гражданина Украины. При этом качество подделок было высоким – их не могли обнаружить устройства для проверки денег.

По версии следствия, фальшивомонетчики занимались сбытом поддельных денег и документов на территории Ровенской и Волынской областей. Злоумышленники предлагали фальшивые евро за половину номинальной стоимости банкнот. Клиентов преступники подыскивали через личные знакомства. Сбыт осуществлялся оптовыми партиями – не менее 10 тысяч евро в “одни руки”.


Фото: СБУ

По месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного дела было проведено девять обысков, обнаружено и изъято:

  • чистые бланки паспортов гражданина Украины;
  • разрешения на использование труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
  • печати и штампы государственных учреждений с признаками подделки;
  • почти 7 кг янтаря-сырца;
  • большая сумма наличных.


Фото: СБУ

Двум задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

По материалам РБК-Украина
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