СБУ разоблачила банду фальшивомонетчиков, они подделывали валюту и документы

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) в Ровенской области раскрыли банду фальшивомонетчиков. В ходе обысков изъято большое количество поддельных денег, печатей, штампов и документов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В спецслужбе отметили, что участники преступной группы занимались изготовлением фальшивых евро, подделкой государственных документов, включая паспорта гражданина Украины. При этом качество подделок было высоким – их не могли обнаружить устройства для проверки денег.
По версии следствия, фальшивомонетчики занимались сбытом поддельных денег и документов на территории Ровенской и Волынской областей. Злоумышленники предлагали фальшивые евро за половину номинальной стоимости банкнот. Клиентов преступники подыскивали через личные знакомства. Сбыт осуществлялся оптовыми партиями – не менее 10 тысяч евро в “одни руки”.
Фото: СБУ
По месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного дела было проведено девять обысков, обнаружено и изъято:
Фото: СБУ
Двум задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.
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