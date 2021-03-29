Межбанк: сюрпризы по курсу доллара продолжатся

Опасения по дальнейшему росту котировок на межбанке оказались напрасными. Доллар за день на торгах подешевел почти на 18 копеек с 28,01/28,03 до 27,83/27,855 гривен. Основной проблемой сегодняшнего межбанка стало отсутствие спроса на валюту. И продавцы, еще с самого утра надеявшиеся на ажиотажный спрос на межбанке, очень быстро поняли, что сегодня не их день.

Нацбанку даже не пришлось выходить на торги. Более того, на определенном этапе многие продавцы были бы очень не против, если бы регулятор вышел с интервенцией по покупке доллара, чтобы изъять часть избытка предложения. Но НБУ хранил молчание и во второй половине дня продавцы были вынуждены уже соглашаться со всеми предложениями покупателей или переносить свои заявки на завтра.

Спроса практически не было и к 11 часам доллар подешевел до 27,96/27,98 гривен, а к полудню – до 27,92/27,935 гривен. После этого, установилось шаткое равновесие между спросом и предложением при уровне котировок 27,935/27,95 почти до 15:00. Но затем продавцы окончательно сдались. Результат – 27,885/27,90 гривен за доллар к 16 часам и 27,83/27,855 к концу сессии.

Теперь на торгах складывается очень интересная ситуация.

С одной стороны, прошел “испуг” даже у тех покупателей, кто еще в пятницу выкупал доллар выше 28 гривен и боялся дальнейшего роста курса. И теперь они будут очень привередливыми по дальнейшим покупкам в ближайшие дни.

С другой стороны, фактор “жадности” никто не отменял и многие потенциальные покупатели, увидев такое проседание котировок понедельника, могут завтра появится на межбанке. И это снова спровоцирует повышенный интерес к валюте и рост курса на радость спекулянтов. Какая из тенденций преобладает – мы увидим уже во вторник в первой половине дня. Одно можно сказать точно – завтра противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилится и это добавит своеобразной интриги по курсу на ближайшее время. Продолжение курсовых сюрпризов явно не за горами.

Главные события 5 апреля на валютном рынке:

Проседание курса доллара с утренних 28,01/28,03 гривен до 27,83/27,855 к концу торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9421 гривен, а официальный курс на 6 апреля 2021 года установлен на уровне 27,939 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,93 / 27,95

евро – 32,84 / 32,86

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1797 / 1,1799

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