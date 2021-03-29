Кличко назвал введение комендантского часа неизбежным, «если цифры будут зашкаливать»

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в столице могут ввести, если количество новых случаев коронавируса будет «зашкаливать».

Об этом он сказал в эфире Украина 24.

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«Мы знаем, что сейчас его (комендантский час. – Ред.) ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути. Первый – вакцинация. Пока у нас нет достаточного количества вакцины, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если сейчас цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода, кроме как переходить к чрезвычайному положению», — отметил Кличко.

Чрезвычайное положение своим решением должно ввести правительство.

По словам Виталия Кличко, киевские больницы почти полностью заполнены, и город «очень близко подходит» к коллапсу медицинской системы:

«Вирус сейчас более агрессивен, у нас большие осложнения. Если раньше мы из десяти человек госпитализировали двоих, то сейчас госпитализируем семерых с осложнениями», – отметил он.

Ранее заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что столичные власти не обсуждали возможность введения комендантского часа на время жесткого карантина.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта в Киеве ввели жесткие ограничения, которые будут действовать до 9 апреля. С 5 по 16 апреля в Киеве действуют еще более жесткие карантинные меры: общественный транспорт пускает пассажиров только по спецпропускам, закрыты школы и детсады.