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Xiaomi выпустит доступный 5G-смартфон с тройной камерой

Xiaomi выпустит доступный 5G-смартфон с тройной камерой

Китайская компания Xiaomi обнародовала тизер, сообщающий о подготовке смартфона Redmi 20X с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Новинка пополнит ассортимент доступных аппаратов.

Как можно видеть на изображении, устройство оснащено дисплеем с небольшим отверстием по центру в верхней области: здесь размещена одинарная фронтальная камера. Указана частота обновления экрана — 90 Гц.

Сзади находится тройная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором. Дактилоскопический сканер для распознавания пользователей по отпечаткам пальцев размещён в боковой части.


Фото: Gizmochina

Известно, что смартфон несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 Гбайт информации.

Высказываются предположения, что задействован процессор MediaTek Dimensity 700, который содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G.

Аппарат Redmi 20X показан в трёх цветовых исполнениях — серебристом, синем и зелёном. Цена составит приблизительно 150 долларов США.

По материалам 3dnews.ru
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