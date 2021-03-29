Нацполиция показала, как фиксирует нарушения бизнеса во время усиленного локдауна

Введение усиленного локдауна — требование времени. В компетенции полиции — контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом заявил Глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Часто во время выполнения своих функций полицейский в ответ на замечания о, например, отсутствии маски, слышит оскорбления, обвинения и иногда даже проклятия. Но все же пытается достучаться до правосознания человека. Если на слова милиционера не реагируют, тогда у полицейского два варианта: админпротокол или админпостановление. Это зависит от места совершения правонарушения», написал он.

Ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна

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