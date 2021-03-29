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Google сделала чаты в Gmail доступными для всех пользователей сервиса

Google сделала чаты в Gmail доступными для всех пользователей сервиса

В прошлом году Google объявила о намерении добавить в Gmail чаты, чтобы пользователям было удобнее использовать почтовый сервис для работы и учёбы. Ранее чаты стали доступны корпоративным пользователям сервиса, а теперь компания начала распространение этой функции для всех пользователей Gmail.

Цель разработчиков заключается в том, чтобы превратить Gmail в «дом для работы», интегрировав в сервис все необходимые инструменты, которые позволят выполнять разные задачи без необходимости постоянного переключения между разными вкладками и приложениями. В приложении Gmail для Android теперь доступны четыре основных раздела. К разделам «Почта» и «Встреча», которые появились несколько месяцев назад, добавились «Чат» и «Комнаты». С помощью раздела «Чат» пользователи смогут обмениваться сообщениями в частном порядке и в рамках небольших групп, тогда как «Комнаты» предназначены для более широкого общения с возможностью использования общего чата для отправки текстовых сообщений и файлов. В веб-версии Gmail боковая панель управления будет разделена аналогичным образом на четыре секции.

Согласно имеющимся данным, функциональность новых инструментов сервиса Gmail идентична приложению Google Chat, поэтому пользователи смогут избавиться от отдельного клиента, который использовался для отправки сообщений. Кроме того, внутренний поиск сервиса теперь способен искать данные не только в электронной почте, но и в чатах. Google также внесла ряд менее значительных изменений и немного обновила внешний облик элементов управления пользовательского интерфейса.

В ближайшее время новые функции станут доступны всем пользователям веб-версии Gmail и приложения для платформы Android. Обладателям устройств на базе iOS инструменты «Чат» и «Комнаты» пока останутся недоступны, но, вероятнее всего, в будущем Google исправит это.

По материалам 3dnews.ru
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