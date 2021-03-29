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Пандемия COVID-19 остановила рост M&A сделок в Украине в 2020 году

Пандемия COVID-19 остановила рост M&A сделок в Украине в 2020 году

Экономическое влияние пандемии COVID-19 остановило рост M&A сделок в Украине, который длился на протяжении трех лет подряд.

Об этом говорится в выводах исследования KPMG “M&A Radar 2020: Украина».

Стоимость M&A сделок уменьшилась на 62% до 0,9 млрд долларов США. Объем активности снизился до уровня 2017 года: в течение 2020 года было объявлено 69 транзакций, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Экономическая турбулентность значительно больше повлияла на доверие инвесторов к украинскому рынку слияний и поглощений, чем в других регионах. Для примера, в Центральной и Восточной Европе стоимость M&A сделок упала на 16%, а в мире в целом на 7%. Уменьшение стоимости M&A сделок частично объясняется более низким уровнем прозрачности: раскрывалась информация о стоимости лишь относительно 48% сделок. В 2019 году этот показатель составлял 59%. В то же время средняя стоимость транзакций уменьшилась до 28 млн долларов США. Такое снижение средней стоимости транзакций отражает сочетание таких факторов, как нежелание некоторых инвесторов вкладывать капитал во время пандемии, несостоятельность некоторых инвесторов привлечь финансирование в течение этого периода и желание продавцов, финансовое состояние которых не пострадало, отложить заключение сделок в ожидании кратного повышения стоимости бизнеса.

Динамика рынка в течение 2020 года. В I полугодии 2020 года было объявлено 27 сделок общей стоимостью 456 млн долларов США. По сравнению с I полугодием 2019 года произошло уменьшение объема сделок на 40% и уменьшение стоимости сделок на 47%, что является самыми низкими показателями за полгода с I полугодия 2015 года.

Самые значительные сделки – покупка в мае 2020 года бельгийской группой Sibelco, занимающейся промышленными минералами, украинских компаний по добыче глины: ООО «Евроминерал» и ЧАО «Курдюмовский завод кислотоупорных изделий». Emerging Europe Growth Fund, принадлежащий к Horizon Capital, приобрел значительную миноритарную долю у MAKEUP Group, которая является быстрорастущим ведущим игроком онлайн-торговли в сегменте косметических товаров.

M&A сделки в Украине начали набирать обороты летом 2020 года и показывали положительную динамику в IV квартале, когда было объявлено 26 сделок общей стоимостью 187 млн долларов США. Этот период стал самым активным по показателю количества заключенных соглашений в Украине за период с 2014 года.

Несмотря на то, что во II полугодии 2020 года было объявлено почти две трети от всех сделок, совокупная стоимость этих операций в целом соответствовала І полугодию – 469 миллионов долларов США. Одной из причин этого было резкое снижение прозрачности относительно раскрытой стоимости сделок, когда стоимость транзакций раскрывалась лишь для 40% сделок в течение II полугодия 2020 года по сравнению почти с 60% в I полугодии 2020 года. Крупнейшими сделками, объявленными во II полугодии, были приобретения «Каскад-Агро» фондом «Agartha Fund» за 70 миллионов долларов и приобретение «BILLA-Украина» за 70 миллионов долларов оператором супермаркетов UAB Consul Trade House.

Общая структура M&A сделок в Украине остается относительно стабильной: на отечественные сделки приходится 62% (43 сделки) транзакций, объявленных в течение 2020 года.

Крупнейшей отечественной сделкой, объявленной в прошлом году, стало приобретение ООО «Еврожитлогруп» (владелец бизнес-центра «101 Tower») компанией Dragon Capital за 110 млн долларов США.

По материалам Finance.UA
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