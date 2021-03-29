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Холодный март: за месяц из ПХГ отобрали газа в 17 раз больше, чем в прошлом году

Холодный март: за месяц из ПХГ отобрали газа в 17 раз больше, чем в прошлом году

Оператор подземных газохранилищ Украины готовится к завершению сезона отбора газа. В марте текущего года из ПХГ отобрано 2,2 млрд куб. м, что в 17 раз превышает показатели отбора за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Укртрансгаз.

Уровень наполнения ПХГ по итогам марта остается самым высоким за 10 лет и несколько превышает прошлогодний показатель — на 1%. На момент вхождения в текущий сезон отбора соответствующая разница составляла 30%.

Значительные объемы отбора газа из ПХГ в течение отопительного сезона 2020/2021 объясняются как низкими показателями температуры воздуха, так и востребованностью услуг хранения газа со стороны украинских и иностранных заказчиков. Только за первые три месяца 2021 года Оператор газохранилищ расширил свое портфолио клиентов на 50 компаний (7 из которых — резиденты иностранных государств). Сейчас услугами Оператора пользуются уже 889 заказчиков из Украины и других государств.

С начала отопительного сезона их газохранилищ отобрали (по оперативным данным) 12,45 млрд куб. м газа. В частности, в марте 2021 года из украинских ПХГ отобрано 2,2 млрд куб. м газа, что почти в 17 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По состоянию на 01.04.2021 иностранные трейдеры сохраняют в режиме «Таможенный склад» 4,98 млрд куб. м газа. Это в 7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в «short haul» режиме накоплено 3,8 млрд куб. м.

Компании-резиденты хранят в режиме «Таможенный склад» 0,55 млрд куб. м, что в 1,8 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме «short haul», равен 0,46 млрд куб. м.

По материалам Finance.UA
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