Пасха 2021: сколько будут стоить продукты

По подсчетам аналитиков, традиционный набор продуктов, которые обычно кладут в Пасхальную корзину, будет стоить около 850 гривен. Таким образом, стоимость основных изделий пасхальной корзины может увеличиться еще примерно на 10−15%.
Только пасхальный кулич обойдется в 124 гривны. В конце весны и в начале лета возможна стабилизация и даже снижение цен на некоторые продукты. Экономический эксперт Борис Кушнир рассказал «Обозревателю», сколько будут стоить продукты на Пасху.
Сколько будет стоить скромная пасхальная корзина в 2021 году:
При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими, например, зеленью, фруктами, сладостями, вином, его стоимость может составить около 1 тыс. грн.
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