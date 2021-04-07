Пасха 2021: сколько будут стоить продукты

По подсчетам аналитиков, традиционный набор продуктов, которые обычно кладут в Пасхальную корзину, будет стоить около 850 гривен. Таким образом, стоимость основных изделий пасхальной корзины может увеличиться еще примерно на 10−15%.

Только пасхальный кулич обойдется в 124 гривны. В конце весны и в начале лета возможна стабилизация и даже снижение цен на некоторые продукты. Экономический эксперт Борис Кушнир рассказал «Обозревателю», сколько будут стоить продукты на Пасху.

Сколько будет стоить скромная пасхальная корзина в 2021 году:

кулич (1 кг) — 124 грн,

колбаса копченая (0,5 кг) — 194 грн,

буженина (0,5 кг) — 115 грн,

сало (0,5 кг) — 65 грн,

твердый сыр (0,5 кг) — 118 грн,

сливочное масло (0,5 кг) — 105 грн,

творог — 0,5 кг) — 76 грн,

яйца (10 шт.) — 39 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими, например, зеленью, фруктами, сладостями, вином, его стоимость может составить около 1 тыс. грн.

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