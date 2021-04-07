0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Пасха 2021: сколько будут стоить продукты

Пасха 2021: сколько будут стоить продукты

По подсчетам аналитиков, традиционный набор продуктов, которые обычно кладут в Пасхальную корзину, будет стоить около 850 гривен. Таким образом, стоимость основных изделий пасхальной корзины может увеличиться еще примерно на 10−15%.

Только пасхальный кулич обойдется в 124 гривны. В конце весны и в начале лета возможна стабилизация и даже снижение цен на некоторые продукты. Экономический эксперт Борис Кушнир рассказал «Обозревателю», сколько будут стоить продукты на Пасху.

Сколько будет стоить скромная пасхальная корзина в 2021 году:

  • кулич (1 кг) — 124 грн,
  • колбаса копченая (0,5 кг) — 194 грн,
  • буженина (0,5 кг) — 115 грн,
  • сало (0,5 кг) — 65 грн,
  • твердый сыр (0,5 кг) — 118 грн,
  • сливочное масло (0,5 кг) — 105 грн,
  • творог — 0,5 кг) — 76 грн,
  • яйца (10 шт.) — 39 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими, например, зеленью, фруктами, сладостями, вином, его стоимость может составить около 1 тыс. грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.