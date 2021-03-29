Toyota представила новый спорткар

Японская компания Toyota представила новый спортивный автомобиль 2022 Toyota GR 86.

Об этом сообщает Car Buzz.

Внутри автомобиля установлен 2,4-литровый двигатель с мощностью в 231 лошадиную силу и крутящим моментом в 184 Нм. Клиенты смогут выбрать между механической и автоматической коробкой переключения передач (обе имеют 6 ступеней).

Также 2022 Toyota GR 86 разгоняется до «сотни» за 6,3 секунды, что на 1,1 секунду быстрее модели первого поколения.



Фото: Car Buzz

В Японии продажи ожидаются уже следующей осенью, а в США в скором времени.

По данным Car and Driver, стоимость одной модели стартует от около 31 тыс. долл. США.



Фото: Car Buzz