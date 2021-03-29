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Два государственных порта отчитались о десятках миллионов убытков

Два государственных порта отчитались о десятках миллионов убытков

По итогам 2020 года «Херсонский морской торговый порт» получил чистых убытков на сумму 43,3 миллиона гривен, а «Ренийский морской торговый порт» — на сумму 45,3 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансового плана предприятий, сообщает Марлин.

Оба предприятия относится к сфере управления Мининфраструктуры и имеют стратегическое значение для безопасности и экономики государства.

В соответствии с пояснительными записками, причины убытка госпредприятий были обусловлены снижением объемов перегрузки, а также карантинными ограничениями, связанными с COVID-19.

На негативные финансовые результаты «Ренийского МТП», в частности, повлияли: арест всех банковских счетов и имущества, бюджетные экономические санкции и штрафы по ЕСВ.

На запрос Марлин в Мининфраструктуры ответили, что из-за наличия у «Ренийского МТП» просроченных долговых обязательств по платежам в бюджет Государственной налоговой службой применен налоговый залог фактически на все ликвидное имущество предприятия на общую сумму в 13,7 млн грн.

Исполнительной службой для обеспечения требования Главного управления ГНС в Одесской области о принудительном взыскании задолженностей по ЕСВ с января 2020 года применен арест всех банковских счетов и имущества «Ренийского МТП».

За 2020 год просроченная кредиторская задолженность Ренийского порта выросла до 100 млн грн.

За последние несколько лет оба предприятия также получали убытки.

По результатам 2019 года «Херсонский МТП» отчитался о 14,3 млн грн убытков, в 2018 — 10,8 млн грн.

Финансовый отчет 2019 года «Ренийского МТП» также завершен с чистым убытком на сумму 25,4 млн грн. В 2018 году убыток составил 19,3 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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