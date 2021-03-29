Два государственных порта отчитались о десятках миллионов убытков

По итогам 2020 года «Херсонский морской торговый порт» получил чистых убытков на сумму 43,3 миллиона гривен, а «Ренийский морской торговый порт» — на сумму 45,3 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансового плана предприятий, сообщает Марлин.
Оба предприятия относится к сфере управления Мининфраструктуры и имеют стратегическое значение для безопасности и экономики государства.
В соответствии с пояснительными записками, причины убытка госпредприятий были обусловлены снижением объемов перегрузки, а также карантинными ограничениями, связанными с COVID-19.
На негативные финансовые результаты «Ренийского МТП», в частности, повлияли: арест всех банковских счетов и имущества, бюджетные экономические санкции и штрафы по ЕСВ.
На запрос Марлин в Мининфраструктуры ответили, что из-за наличия у «Ренийского МТП» просроченных долговых обязательств по платежам в бюджет Государственной налоговой службой применен налоговый залог фактически на все ликвидное имущество предприятия на общую сумму в 13,7 млн грн.
Исполнительной службой для обеспечения требования Главного управления ГНС в Одесской области о принудительном взыскании задолженностей по ЕСВ с января 2020 года применен арест всех банковских счетов и имущества «Ренийского МТП».
За 2020 год просроченная кредиторская задолженность Ренийского порта выросла до 100 млн грн.
За последние несколько лет оба предприятия также получали убытки.
По результатам 2019 года «Херсонский МТП» отчитался о 14,3 млн грн убытков, в 2018 — 10,8 млн грн.
Финансовый отчет 2019 года «Ренийского МТП» также завершен с чистым убытком на сумму 25,4 млн грн. В 2018 году убыток составил 19,3 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобилиВчера, 14:00 - 4497 19
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должниковВчера, 12:02 - 3572 9
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамПозавчера, 16:19 - 1810 8
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеровВчера, 11:00 - 2134 6
Степанов назвал условия производства COVID-вакцины в УкраинеВчера, 12:30 - 632 6
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобилиВчера, 14:00 - 4497 19
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должниковВчера, 12:02 - 3572 9
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеровВчера, 11:00 - 2134 6
Межбанк: сюрпризы по курсу доллара продолжатсяВчера, 18:15 - 2046
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцВчера, 16:05 - 1291 2
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 512 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1866 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1543 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1021
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2614 3