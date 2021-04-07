Анализ рынка столичной недвижимости за 1 квартал 2021 года

В 1 квартале 2021 года состоялось подорожание первичной недвижимости во всех сегментах. Средняя цена на рынке столицы, в пересчете на доллар США, выросла на 6,3% по сравнению с концом прошлого года и сейчас составляет 1560 долл. США за 1 кв. метр.

Об этом говорится в исследовании City One Development.

В гривне средняя цена выросла на 5,2%, по сравнению с концом прошлого года и составила 43 212 грн за 1 кв. м.

Рост цен на недвижимость в иностранной валюте продолжается. Такой тренд начался еще в конце 2017 года, когда цена за 1 кв. метр нового жилья выросла на 10%, а в 2018 подросла до 22%.

Исключением стал только 2020 год, который был нетипичным годом для всех отраслей экономики.

Самое большое подорожание жилья аналитики компании отметили в классе бизнес – 9%, в классе комфорт поднялись цены за квадратный метр первичной недвижимости на 5%, премиум и элит – подорожали на 2%.

По состоянию на 1 квартал 2021 года наибольший объем предложения составил класс комфорт – это 43% от всех представленных проектов, на втором месте бизнес-класс с долей в 33%, третье место по объему занимает когда-то наиболее популярный эконом-класс – это 15%, а проекты в премиум и элит классе составили 9% от всего объема.

В первом квартале 2021 года на первичном рынке недвижимости Киева анонсировали выход 8 новых ЖК. Заявленный объем нового строительства – почти 3500 квартир. Больше всего проектов представлены в классе комфорт – 5, в классе бизнес – 2 проекта, премиум – 1 новый проект.

Лидером среди районов Киева по количеству новых ЖК в 1 квартале 2021 года стал Шевченковский район столицы – 3 новых проекта.

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