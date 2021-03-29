Премьер объяснил, как отразилась на бюджете борьба со «скрутками»

Государственный бюджет в первом квартале текущего года выполнен на 106%.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте также: Большой бизнес за I квартал уплатил около ₴50 миллиардов налогов
«Государственный бюджет в первом квартале 2021 года перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн (это 106% выполнения). Для сравнения: в первом квартале 2020 года невыполнение бюджета составляло 27,5 млрд грн (88% от плана). Это результат тех трансформаций, которые мы системно запускали весь прошлый год», — отметил глава правительства.
По его словам, этому способствовала, в частности борьба с контрабандой на таможне.
«За первый квартал этого года таможенная служба собрала на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это демонстрирует стратегическую и целенаправленную борьбу с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой. Это системная работа, и она точно продолжится», — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов, отстранили от работы после заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 2 апреля.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Федоров объяснил, как долго в Украине будут использовать три формы паспортовВчера, 13:45 - 2038 4
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должниковОколо часа назад - 655 3
В трети украинских семей, получающих госпомощь, есть трудоспособные неработающие лица — МинсоцполитикиВчера, 14:26 - 1186 3
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамВчера, 16:19 - 1105 2
«Ипотека 7%»: за первый месяц банки выдали 59 кредитовОколо часа назад - 153 1
Ограничение цены на газ: эксперт спрогнозировал стоимостьВчера, 19:30 - 3414
Федоров объяснил, как долго в Украине будут использовать три формы паспортовВчера, 13:45 - 2038 4
В Украине введут электронный военный билетВчера, 17:00 - 1533 1
В трети украинских семей, получающих госпомощь, есть трудоспособные неработающие лица — МинсоцполитикиВчера, 14:26 - 1186 3
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамВчера, 16:19 - 1105 2
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 435 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1714 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1485 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 991
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2553 3