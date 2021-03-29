Премьер объяснил, как отразилась на бюджете борьба со «скрутками»

Государственный бюджет в первом квартале текущего года выполнен на 106%.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Государственный бюджет в первом квартале 2021 года перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн (это 106% выполнения). Для сравнения: в первом квартале 2020 года невыполнение бюджета составляло 27,5 млрд грн (88% от плана). Это результат тех трансформаций, которые мы системно запускали весь прошлый год», — отметил глава правительства.

По его словам, этому способствовала, в частности борьба с контрабандой на таможне.

«За первый квартал этого года таможенная служба собрала на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это демонстрирует стратегическую и целенаправленную борьбу с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой. Это системная работа, и она точно продолжится», — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов, отстранили от работы после заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 2 апреля.

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