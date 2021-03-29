Шмыгаль: потребительские настроения населения улучшаются

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поскольку заработная плата и розничная торговля растут — это означает, что потребительские настроения населения улучшаются.

Об этом он написал на странице в Facebook.

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Он отметил, что средняя зарплата в феврале составила 12 500 гривен. С учетом инфляции заработная плата увеличилась на 7,6% по сравнению с февралем 2020 года. Розничная торговля в феврале выросла на 5,6% (в январе был рост на 3,5%).

«Такая положительная динамика показывает, что потребительские настроения населения улучшаются. Дополнительные выплаты бизнесу, а также индексация пенсий будут только способствовать этому процессу», — написал он.

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