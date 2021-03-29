Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об агростраховании

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 31 марта поддержал законопроект №5104, которым внедряется страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что законопроект вносит изменения в Закон Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», которыми определяются:
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Также документ предлагает внести изменения в Закон Украины «О страховании». А именно: отмену положения о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул; уточнение полномочий уполномоченного органа, осуществляющего государственный надзор за страховой деятельностью.
«При сотрудничестве широкого круга специалистов-стейкхолдеров аграрного и страхового рынков была разработана законодательная инициатива – агрострахование с государственной поддержкой. В современных условиях изменений климата, турбулентных погодных условий и других факторов агрострахование станет надежным и прозрачным инструментом поддержки сельхозпроизводителей, который минимизирует риски аграриев, будет способствовать финансовой стабильности и развитию аграрной отрасли», – прокомментировал законопроект министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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