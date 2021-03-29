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Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об агростраховании

Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об агростраховании

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 31 марта поддержал законопроект №5104, которым внедряется страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что законопроект вносит изменения в Закон Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», которыми определяются:

  • механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции;
  • участники рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности;
  • объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой;
  • информационное обеспечение страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

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Также документ предлагает внести изменения в Закон Украины «О страховании». А именно: отмену положения о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул; уточнение полномочий уполномоченного органа, осуществляющего государственный надзор за страховой деятельностью.

«При сотрудничестве широкого круга специалистов-стейкхолдеров аграрного и страхового рынков была разработана законодательная инициатива – агрострахование с государственной поддержкой. В современных условиях изменений климата, турбулентных погодных условий и других факторов агрострахование станет надежным и прозрачным инструментом поддержки сельхозпроизводителей, который минимизирует риски аграриев, будет способствовать финансовой стабильности и развитию аграрной отрасли», – прокомментировал законопроект министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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По материалам УКРИНФОРМ
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